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«Хезболла» ударила ракетами по базе израильской разведки у Тель-Авива

Как заявили представители группировки, залп ракет выпустили по базе Глилот подразделения военной разведки 8200.
Анастасия Бобылева 2024-10-08 00:35:15
© Фото: Jamal Awad XinHua Globallookpress

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе израильской военной разведки у Тель-Авива. Об этом сообщили представители группировки.

«Мы произвели ракетный залп по базе Глилот подразделения военной разведки 8200 на окраине Тель-Авива», - передает сообщение «Хезболлы» издание Lebanon Debate.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по штабу «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, бойцы «Хезболлы» используют больницы и другие социальные объекты для прикрытия.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан
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