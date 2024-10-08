Погибшие в Непале альпинисты совершали восхождение без кислорода и шерпов

Гибель группы альпинистов на горе Дхаулагири в Непале является трагической случайностью - вероятность того, что спортсмены погибли из-за недостатка опыта или плохой погоды, крайне мала. Все члены группы были профессионалами, и подъем на гору не должен был стать для них проблемой. Группа альпинистов поднималась на Дхаулагири без дополнительного кислорода и работала без шерпов - они сами поставили себе такую задачу, рассказал в беседе со «Звездой» председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«Я бы не назвал произошедшее технической проблемой. Это определенно трагическая случайность. Непогода до этого была не такая страшная - буквально за сутки двое ребят из этой же экспедиции совершили нормальное восхождение. Скорее всего, они вышли поздновато и не успели взойти на вершину. И было принято правильное решение спускаться вниз. Двигались они в темное время суток. Тогда могли произойти уход с тропы и срыв кого-то из участников, повлекший за собой срыв всей группы», - рассказал Яковенко.

По его словам, Дхаулагири является одной из «комфортных» гор-восьмитысячников. Маршруты на ней давно отработаны. Команда была достаточно опытной для подобного восхождения - все имели первый разряд по альпинизму, а некоторые даже имели титул «Снежный барс» - его вручают альпинистам, покорившим самые высокие горы на территории бывшего СССР.

Напомним, что о гибели альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 8 октября. Тела пятерых человек были обнаружены спасательным вертолетом. Один из членов группы отказался от восхождения и был эвакуирован с горы. Как рассказали «Звезде» в Федерации альпинизма Ленинградской области, причиной трагедии могла стать ошибка одного из членов команды - он мог поскользнутся и утянуть за собой остальных.