В Непале погибли пять российских альпинистов

На горе Дхаулагири в Непале обнаружены тела пятерых российских альпинистов. По предварительным данным, группа сорвалась с высоты.

Как сообщает издание Hymalanyan Times, тела были обнаружены спасательным вертолетом на высоте 7 100 метров. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7 600 метров. Установлены имена погибших членов группы - Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чиситков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Сообщается, что альпинисты перестали выходить на связь после выхода из лагеря в 6 утра по местному времени.

Один из членов группы - Валерий Шамало - отказался от восхождения. Его эвакуировали из лагеря и доставили в Катманду.

Восхождение группы началось 1 сентября и должно было завершиться 5 октября. При этом альпинисты не использовали баллоны с кислородом. Высота горы Дхаулагири составляет 8 167 метров, она считается одной из самых сложных для восхождения в Непале.