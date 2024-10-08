Раскрыты последние сообщения погибших в Непале альпинистов

Группа российских альпинистов, погибшая при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, находилась на связи с оставшимся в лагере Валерием Шамало. Как рассказал выживший член группы, его коллеги перед гибелью не сообщали о каких-либо проблемах.

«Связь была через базу... Они могли в любой момент передать информацию... Информация была: "Спускаемся, все в порядке"... И вдруг прекратила приходить информация», - рассказал Шамало телеканалу RT.

Альпинисты не сообщали о каких-либо проблемах во время восхождения. По словам Шамало, спортсмены лишь сообщили о том, что «медленная скорость, идти тяжело».

Шамало добавил, что остался в лагере из-за обморожения рук и ног - впоследствии его эвакуировали в Катманду. Он понимал, что группа не успеет подняться до наступления темноты, а значит, спускаться им пришлось бы ночью. При этом альпинисты не стали отказываться от восхождения, ссылаясь на хорошую погоду.

Напомним, что о гибели альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 8 октября. Тела пятерых человек были обнаружены спасательным вертолетом. Как рассказали «Звезде» в Федерации альпинизма Ленинградской области, причиной трагедии могла стать ошибка одного из членов команды - он мог поскользнутся и утянуть за собой остальных.