МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Раскрыты последние сообщения погибших в Непале альпинистов

Выживший член группы рассказал, что отказался от восхождения из-за обморожения конечностей.
Алексей Курильченко 2024-10-08 14:56:55
© Фото: Konstantin Mikhailov. Globallookpress

Группа российских альпинистов, погибшая при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, находилась на связи с оставшимся в лагере Валерием Шамало. Как рассказал выживший член группы, его коллеги перед гибелью не сообщали о каких-либо проблемах.

«Связь была через базу... Они могли в любой момент передать информацию... Информация была: "Спускаемся, все в порядке"... И вдруг прекратила приходить информация», - рассказал Шамало телеканалу RT.

Альпинисты не сообщали о каких-либо проблемах во время восхождения. По словам Шамало, спортсмены лишь сообщили о том, что «медленная скорость, идти тяжело».

Шамало добавил, что остался в лагере из-за обморожения рук и ног - впоследствии его эвакуировали в Катманду. Он понимал, что группа не успеет подняться до наступления темноты, а значит, спускаться им пришлось бы ночью. При этом альпинисты не стали отказываться от восхождения, ссылаясь на хорошую погоду.

Напомним, что о гибели альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 8 октября. Тела пятерых человек были обнаружены спасательным вертолетом. Как рассказали «Звезде» в Федерации альпинизма Ленинградской области, причиной трагедии могла стать ошибка одного из членов команды - он мог поскользнутся и утянуть за собой остальных.

#в стране и мире #Трагедия #Непал #альпинисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 