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Названа возможная причина падения альпинистов в пропасть в Непале

По словам представителя петербургской Федерации альпинизма, тела нужно эвакуировать как можно быстрее, иначе они буду навсегда погребены под снегом.
Алексей Курильченко 2024-10-08 12:40:56
© Фото: Frank Bienewald, imageBROKER, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Российские альпинисты, погибшие при восхождении на гору Дхаулагири, могли поскользнуться на льду. Спортсмены были привязаны веревкой друг к другу, поэтому ошибка одного из них могла стоить жизни всей группе. В результате альпинисты упали на ледник с высоты около километра. Такую версию произошедшего озвучил «Звезде» представитель Федерации альпинизма Ленинградской области.

«Срыв произошел на высоте 7 800 метров, нашли на 6 800 - то есть высота падения примерно 1 000 метров. Что явилось причиной, мы не знаем, свидетелей нет. Скорее всего, кто-то поскользнулся и сорвал других - они были связаны одной веревкой. Их всех обнаружили на одном леднике», - рассказал представитель.

Непальская вертолетная компания выразила готовность помочь с транспортировкой тел с горы - при условии благоприятной для полета погоды. Делать это нужно быстро, так как тела может замести снег.

«Российское посольство было сразу проинформировано, вечером 6-го числа, что пропала группа и потребуется помощь», - отметил представитель.

Как сообщили нашему телеканалу в посольстве РФ в Непале, дипломаты находятся в контакте с местными властями и координаторами экспедиции. Прорабатывается вопрос о технической возможности спуска тел с горы для их последующего опознания и репатриации.

Сам маршрут, выбранный альпинистами, был достаточно сложным. Название горы Дхаулагири переводится как «Белая смерть», на ней часто сходят лавины. Однако в этом случае лавина не стала причиной трагедии, так как альпинисты выбрали наиболее безопасное время для восхождения.

Напомним, что о гибели альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 8 октября. Тела пятерых человек были обнаружены спасательным вертолетом. Один из членов группы отказался от восхождения и был эвакуирован с горы.

#Трагедия #наш эксклюзив #Непал #гора #альпинисты
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