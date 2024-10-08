Ушаков: Эрдоган прислал Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Ушакова, это был «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, был ли этот презент в пределах разрешенных для государственных служащих 3 000 рублей, помощник президента заметил, что подарок стоил «чуть побольше».

Кроме того, Владимир Путин получил очень теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина, отметил Ушаков. При этом он затруднился ответить, были ли поздравления из недружественных стран.

«Не знаю, если честно, не фиксировал. По-моему, нет», - ответил помощник президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет свой день рождения без отрыва от работы. Вчера Владимиру Путину исполнилось 72 года. Лидеры дружественных стран поздравили российского лидера, среди них - президент Белоруссии Александр Лукашенко, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин.