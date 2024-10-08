МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: Эрдоган прислал Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

Российский лидер отметил свое 72-летие в рабочей обстановке.
Игнат Далакян 2024-10-08 15:07:07
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прислал президенту России Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Ушакова, это был «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, был ли этот презент в пределах разрешенных для государственных служащих 3 000 рублей, помощник президента заметил, что подарок стоил «чуть побольше».

Кроме того, Владимир Путин получил очень теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина, отметил Ушаков. При этом он затруднился ответить, были ли поздравления из недружественных стран.

«Не знаю, если честно, не фиксировал. По-моему, нет», - ответил помощник президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет свой день рождения без отрыва от работы. Вчера Владимиру Путину исполнилось 72 года. Лидеры дружественных стран поздравили российского лидера, среди них - президент Белоруссии Александр Лукашенко, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин.

#в стране и мире #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #день рождения #подарок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 