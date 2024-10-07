Эрдоган поздравил Путина с днем рождения по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы президенты отметили конструктивный характер отношений России и Турции, а также выразили готовность продолжать взаимодействие. Эрдоган и Путин обсудили и актуальные темы, в том числе развитие ситуации на Ближнем Востоке. Также президенты подтвердили договоренность об отдельной встрече в ходе саммита БРИКС в Казани.

Напомним, что в этом году Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее с праздником Путина поздравил его коллега, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как заявил Дмитрий Песков, российский лидер проведет праздничный день в рабочей обстановке.