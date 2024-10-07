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Эрдоган поздравил Путина с днем рождения по телефону

Президенты также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящую встречу в рамках саммита БРИКС.
Алексей Курильченко 2024-10-07 17:03:29
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы президенты отметили конструктивный характер отношений России и Турции, а также выразили готовность продолжать взаимодействие. Эрдоган и Путин обсудили и актуальные темы, в том числе развитие ситуации на Ближнем Востоке. Также президенты подтвердили договоренность об отдельной встрече в ходе саммита БРИКС в Казани.

Напомним, что в этом году Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее с праздником Путина поздравил его коллега, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как заявил Дмитрий Песков, российский лидер проведет праздничный день в рабочей обстановке.

#Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #поздравление
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