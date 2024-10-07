Путин отметит день рождения в рабочей обстановке

Президент РФ Владимир Путин отметит свой 72-й день рождения без отрыва от работы. Это уже 21-й по счету случай, когда глава государства встречает личный праздник на высшем государственном посту.

Отмечается, что график российского лидера останется неизменным. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. Кроме того, Путин увидится с главами стран СНГ - они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха. Кроме того, отмечается, что Путин старается избегать лишнего внимания, когда речь идет про его день рождения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему всего наилучшего.