Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер также отметил, что жители республики высоко ценят твердую позицию Путина, а также его стремление развивать отношения между двумя государствами.

«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами», - говорится в поздравлении.

В заключение Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо России.