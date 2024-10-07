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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Глава государства подчеркнул, что белорусы высоко ценят твердую позицию российского лидера.
Глеб Владовский 2024-10-07 07:42:53
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер также отметил, что жители республики высоко ценят твердую позицию Путина, а также его стремление развивать отношения между двумя государствами.

«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами», - говорится в поздравлении.

В заключение Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо России.

#белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #день рождения
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