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Глава спецназа КСИР перестал выходить на связь после гибели Насраллы

Более недели отсутствует связь с командиром силами спецназа «Аль-Кудс» КСИР Исмаилом Каани.
Марина Крижановская 2024-10-07 00:20:08
© Фото: © Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Global Look Press

В Иране сообщают, что более одной недели нет связи с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майором Исмаилом Каани.

Уточняется, что последний раз с ним контактировали 27 сентября, в тот же день погиб генеральный секретарь и духовный лидер ливанской шиитской политической партии и военизированной группировки «Хезболла» Хасан Насралла. Кроме того, отмечается, что связь с генералом прервалась после ударов Израиля по ливанской столице Бейрут. Об этом пишет RT со ссылкой на агентство Reuters.

Представители иранских служб безопасности указали, что Каани отправился в Бейрут после убийства лидера «Хезболлы» Насраллы и не появлялся с момента ударов этому городу в конце сентября. Также, по их словам, Каани находился в южном пригороде Бейрута - Дахие во время удара, целью которого мог быть высокопоставленный представитель ливанской группировки Хашем Сафиеддин.

Как стало известно 29 сентября, после гибели Насраллы «Хезболлу» возглавит его двоюродный брат Хашем Сафиеддин. В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наращивает силы и готовит новые удары по военизированной группировке, при этом шиитская организация тоже намеревается встретить израильтян на своей земле.

Четвертого октября арабский телеканал Al Hadath сообщил, что новые удары по Бейруту направлены против преемника Насраллы Сафиеддина. Израильские чиновники предполагают, что тот скрывается в самых глубоких убежищах шиитской группировки.

#в стране и мире #Иран #Хезболла #ксир #ливан #Исмаил Каани #«Корпус стражей исламской революции» #потеря связи
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