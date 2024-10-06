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От солдата до полпреда: каковы первые итоги программы «Время героев»

В среду 2 октября участники программы «Время героев» получили новые назначения на должности, объявил президент России Владимир Путин.
Диана Сирази 2024-10-06 20:54:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Урал, в большой промышленный регион, на этой неделе на новую работу направился  Герой ДНР Артем Жога. Решением президента России Владимира Путина он назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

И это начало той самой, давно ожидаемой смены элит в стране, когда на руководящие должности приходят настоящие герои, настоящие мужчины, те, кто уже доказал свою преданность стране и людям. Страной должны управлять неравнодушные, надежные и честные люди. Те, кто понимает за что, и почему мы сейчас воюем. И Артем Жога – один из таких. Герой и отец героя. Его сын Владимир (позывной «Воха») стал первым из донецкого ополчения, кто был удостоен высшего звания Герой России. Он погиб в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Сам Артем Жога с 2014 года в ополчении. Уже во время СВО стал участником программы «Время героев», год назад - председателем Народного Совета ДНР.

И такой кредит доверия сейчас получил не только он. Десять участников программы также уже назначены на высокие федеральные должности, и еще десять получили предложения работы в администрации президента России, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей и в госкорпорации «Росатом».

Проект «Время героев», который был запущен полгода назад по инициативе Путина, однозначно работает и впечатляет своими даже промежуточными результатами. На этой неделе начался второй модуль обучения.

О сложном пути Артема Жоги от солдата до полпреда и о других участниках «Времени героев» смотрите в сюжете Дианы Сираз для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Владимир Путин #Урал #правительство РФ #Артем Жога #время героев #участники СВО #герои СВО
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