Путин назначил Жогу полпредом в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу, ранее занимавшего должность главы парламента Донецкой народной республики. О новом назначении говорится на официальном сайте Кремля.

«Вы человек в Донбассе известный, да и в стране уже... многое сделали и для Донбасса и, я считаю, в целом для России», - сказал российский лидер на встрече с Жогой в Кремле.

Ранее с 2020 года этот пост занимал Владимир Якушев, который был назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Во вторник 24 сентября его освободили от должности полпреда.

Новый полпред является героем ДНР, участником спецоперации. Функции председателя парламента ДНР он выполнял с сентября 2023 года. Сообщается, что Жога является участником программы «Время героев», одной из целей которой является подготовка кадров госслужбы из числа ветеранов и участников спецоперации.

Наряду с Артемом Жогой десять человек из числа участников этой президентской программы вступили в новые должности, из них - четыре героя СВО. Так, герой России Артур Орлов стал руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев - сенатором, герой России Игорь Юргин возглавил министерство по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александра Суразова назначили главой комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай, Евгения Чинцова - главой Городской Думы Нижнего Новгорода. Заур Гурциев теперь будет исполнять полномочия первого зам. главы Ставрополя, герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного Собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА», герой России Владимир Сайбель был назначен на пост зам. начальника департамента социального развития «РЖД».

Еще десять человек из программы получили предложения о назначении на должности в Администрации президента, федеральных и региональных органах власти.

Соответствующие решения были приняты указом президента.