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Экипаж Т-80 рассказал, как штурмовал Угледар с пустым боекомплектом

На захваченных украинских позициях наши бойцы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов западного производства, в том числе польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и прочее.
2024-10-05 06:36:52
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Бойцы экипажа танка Т-80БВМ рассказали, какой ценой пришлось штурмовать Угледар. Экипаж танка группировки войск «Восток» ворвался в город одним из первых. Дорогу штурмовым подразделениям он прокладывал катковым тралом, параллельно ведя огонь по позициям врага. Израсходовав весь боекомплект экипаж не вышел из боя, продолжая прикрывать штурмовые подразделения.

«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник еще вылез из лесопосадки… Получается, пушку нам пробили», - рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным «Бурый».

Риск полностью себя оправдал. Наши штурмовики овладели городскими высотками, обратили в бегство оставшиеся силы ВСУ, десятки украинских солдат приняли единственное верное решение - сложили оружие и сдались в плен.

На бывших позициях националистов военнослужащих ждали солидные трофеи: множество видов оружия и боеприпасов западного производства. Встретили наших бойцов и мирные жители. В Угледаре их осталось больше сотни человек. В основном, люди прятались в подвалах. Штурмовики передали им воду и продукты.

«Они прячутся по два-три, где-то по пять человек… В основном, в подвалах, все подвалы целые… Дома разбиты, а подвалы - самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи», - рассказал штурмовик с позывным «Макс».

Напомним, о взятии под контроль Угледара Минобороны России сообщило третьего октября. На следующий день глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих. Он отправил телеграммы соединениям и частям, отличившимся при взятии города-крепости.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Т-80 #штурм #угледар
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