Белоусов поздравил бойцов, освободивших Угледар

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, участвовавших в освобождении Угледара на территории Донецкой Народной Республики.

Глава оборонного ведомства направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при взятии под контроль населенного пункта.

Белоусов отметил заслуги 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, которая с начала спецоперации выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». В результате ее действий противник с потерями отступает. За мужество и героизм более 1 100 военнослужащих бригады получили госнаграды.

Также министр выделил 37-ю и 36-ю мотострелковые бригады, 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.

«За мужественные и решительные действия при освобождении населенных пунктов Иванково, Попасное, Богуславское, Александрополь, Камышеваха и Викторовка более 1 800 воинов-тихоокеанцев награждены государственными наградами», - говорится в сообщении Минобороны.

О взятии под контроль Угледара оборонное ведомство сообщило накануне. Населенный пункт освободили в результате действий подразделений группировки войск «Восток». При его зачистке 44 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.