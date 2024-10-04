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Белоусов поздравил бойцов, освободивших Угледар

Глава Минобороны отметил 5-ю танковую, 37-ю и 36-ю мотострелковые бригады, а также 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.
2024-10-04 14:20:14
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, участвовавших в освобождении Угледара на территории Донецкой Народной Республики.

Глава оборонного ведомства направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при взятии под контроль населенного пункта.

Белоусов отметил заслуги 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, которая с начала спецоперации выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». В результате ее действий противник с потерями отступает. За мужество и героизм более 1 100 военнослужащих бригады получили госнаграды.

Также министр выделил 37-ю и 36-ю мотострелковые бригады, 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.

«За мужественные и решительные действия при освобождении населенных пунктов Иванково, Попасное, Богуславское, Александрополь, Камышеваха и Викторовка более 1 800 воинов-тихоокеанцев награждены государственными наградами», - говорится в сообщении Минобороны.

О взятии под контроль Угледара оборонное ведомство сообщило накануне. Населенный пункт освободили в результате действий подразделений группировки войск «Восток». При его зачистке 44 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Белоусов #угледар
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