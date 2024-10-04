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«Ощущается только первая мина»: танкисты рассказали о штурме Угледара

Экипаж Т-80БВМ командира танкового взвода с позывным Берсерк пробивал дорогу штурмовикам с западной стороны города.
2024-10-04 07:39:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края рассказали, как они помогали штурмовым группам заходить в Угледар. Видео их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Экипаж Т-80БВМ командира танкового взвода с позывным Берсерк пробивал дорогу штурмовикам с западной стороны. Боевая машина тралила проход через минные поля и заводила наши группы в лесополосы.

Под тралом танка взорвались по меньшей мере четыре противотанковые мины. Механик-водитель с позывным Бурый говорит, может, их было и больше, но замечаешь только первую - от неожиданности.

ВСУ били по танку всем, что у них было, говорит Берсерк. Спасли динамическая защита и дополнительно установленные «мангалы». Экипаж остался целым и невредимым.

«Волнение, конечно, всегда есть. Людей без страха не бывает. Но после первого выстрела уже все идет на кураже», - рассказал командир танкового взвода.

Накануне в Минобороны сообщили, что Угледар взят под контроль ВС РФ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток». Грамотная работа танкистов оказала решающее значение во время штурма последних опорных пунктов ВСУ в городе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #освобождение #ВСУ #танкисты #Тихоокеанский флот #штурмовики #Т-80БВМ #морпехи #угледар
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