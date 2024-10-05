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Штурмовики захватили в Угледаре знамя 58-й бригады ВСУ

Националисты намеренно били по группам эвакуации и не давали возможности вывезти с поля раненых.
2024-10-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Восток» рассказали о освобождении Угледара и о захваченных трофеях. Видео штурмовых действий в районе этого города опубликовало Минобороны России.

Военнослужащий с позывным Варяг рассказал, что украинские боевики повесили камеры на столбах и даже в лесополосах и полностью просматривали город. На малейшее движение они направляли ударные дроны или открывали артиллерийский огонь.

Националисты намеренно били по группам эвакуации и не давали возможности вывезти с поля раненых, рассказал фельдшер с позывным Зуга. Однажды ему пришлось впервые сесть за руль МТЛ-Б и вывозить контуженый экипаж и раненых военнослужащих.

«Самое тяжелое было - это незнакомая техника, плюс дорога заминирована, боялся выехать из колеи», - рассказал он.

Российские штурмовые подразделения совершили обходной маневр и взяли хорошо укрепленный город в клещи. Боевики укрывались в шахтах и подвалах. Они сопротивлялись сколько могли. Оказавшись под угрозой попасть в окружение, ВСУ стали выходить из города. Более 40 солдат противника сдались в плен.

Российские военнослужащие захватили множество трофеев, в том числе иностранных. Среди брошенного ВСУ оружия есть польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы.

«Главным трофеем стал флаг 58-й бригады ВСУ, который был захвачен бойцами штурмового подразделения 37-й бригады Вооруженных сил России», - рассказал один из наших бойцов.

В Угледаре остаются больше сотни мирных жителей. Наши военнослужащие привозят им продукты и воду. Подвалы в городе остались целыми, люди прячутся там по два-три человека, рассказал штурмовик с позывным Макс.

Сразу 16 мирных жителей укрывались в школе. Многие люди не могли уехать из города, потому что за вывоз вещей с них требовали большие деньги.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ #штурмовики #мирные жители #угледар #опорники
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