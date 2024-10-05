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«Хезболла»: при попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе прогремел взрыв

По данным шиитского движения, есть погибшие и пострадавшие среди израильских военных.
Владимир Рубанов 2024-10-05 03:47:51
© Фото: Mubashir Hassan Keystone Press Agency, Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о погибших и пострадавших израильских военных в результате мощного взрыва, передает РИА Новости. Это произошло при неудачной попытки Армии обороны Израиля приблизиться к населенному пункту Одайсе у границы, говорится в сообщении.

Бойцы исламского сопротивления вступили в этом районе в противостояние с израильскими военными. О причине взрыва и количестве жертв среди израильтян не сообщается.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Она направлена против объектов и сил «Хезболлы» этом районе.

Одновременно ВВС Израиля наносят массированные удары по ливанским городам, включая столицу. По данным минздрава Ливана, число погибших с начала обострения превысило уже 2 тысячи. Количество мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома, могло превысить миллион.

#Израиль #Хезболла #ливан #арабо-израильский конфликт #наземная операция
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