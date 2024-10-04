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С начала эскалации от ударов Израиля погибло более 2 000 жителей Ливана

Большая часть погибших пришлась на последние две недели.
Карина Тазетдинова 2024-10-04 21:48:09
© Фото: Bilal Jawich,Global Look Press

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибло более 2000 человек в Ливане из-за ударов Израиля, сообщает правительство страны. Отмечается, что большинство из них - за последние две недели.

Правительство Ливана обвинило Израиль в нападениях на мирных жителей, среди них десятки убитых женщин и детей. Всего в результате атак ЦАХАЛ ранены более 9000 человек.

Армия еврейского государства продолжает бить по Бейруту в надежде ликвидации преемника Насраллы, утверждает Al Hadath. В результате атаки нацеленной на Хашема Сафиеддина 1,2 миллиону ливанцев пришлось покинуть свои дома.

ЦАХАЛ также ударил по погранпереходу между Ливаном и Сирией, сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев. На дороге возле КПП остались две воронки, которые препятствуют проезду машин. Люди в попытках покинуть Ливан вынуждены пересекать границу пешком, с вещами, колясками и детьми.

#Ближний Восток #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ
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