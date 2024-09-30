Премьер Ливана: около 1 млн человек покинули дома из-за ударов Израиля

В результате масштабных израильских атак, возможно, более миллиона человек были вынуждены покинуть районы Ливана, заявил премьер-министр Наджиб Микати, передает AFP.

Это стало, вероятно, самым серьезным кризисом с перемещением населения в истории этого государства с населением около 6 млн человек.

В пятницу Израиль убил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, что может дестабилизировать ситуацию в Ливане и регионе в целом.

С понедельника израильские атаки на востоке, юге Ливана и юге Бейрута привели к гибели сотен людей и заставили многих покинуть свои дома.

Ранее на этой неделе глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что более 200 тысяч человек были перемещены внутри Ливана и более 50 тысяч бежали в соседнюю Сирию.

Израиль продолжает наносить удары, перенеся фокус своей операции с Газы на Ливан после почти года трансграничных столкновений с «Хезболлой» из-за войны в Газе, когда группировка заявила о своей поддержке движения ХАМАС.

Минздрав Ливана сообщил, что за последние две недели в стране погибли более тысячи человек, еще 6 тысяч граждан получили ранения при авиаударах, передает Al Jazeera.