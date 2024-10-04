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На ЗАЭС заявили, что сделают все для работы станции вопреки терактам Киева

Она напомнила, что нападения на сотрудников атомной станции происходят не впервые.
Карина Тазетдинова 2024-10-04 15:32:50
© Фото: Dmitry Grigoriev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атомная станция будет делать все возможное для безопасной эксплуатации объекта вопреки киевским террористам.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы безопасная эксплуатация станции продолжалась вопреки киевским террористам», - заявила «Звезде» Яшина.

Она напомнила, что киевский режим не в первый раз нападает на сотрудников ЗАЭС. В частности, в июле в результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» пострадали девять работников предприятия.

Директор по коммуникациям назвала сегодняшний теракт в Энергодаре варварским и бесчеловечным. Она заверила, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее стало известно о подрыве автомобиля сотрудника Запорожской атомной электростанции и бывшего председателя горсовета Энергодара Андрея Короткого. От полученных ранений он скончался в больнице.

СК показал кадры с места происшествия, где видны разбитые стекла машины и разбросанные по дороге детали. Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника станции безрассудным шагом.

#ВСУ #подрыв #наш эксклюзив #энергодар #заэс #Евгения Яшина
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