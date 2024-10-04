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Автомобиль сотрудника ЗАЭС подорвали в Энергодаре

Под автомобиль сотрудника ЗАЭС была заложена самодельная бомба, которая взорвалась, когда он садился за руль.
Ян Брацкий 2024-10-04 11:08:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Запорожской области взорван автомобиль сотрудника АЭС. От полученных ранений начальник группы пропусков службы безопасности станции скончался в больнице, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство... было заложено самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

Автомобиль был припаркован у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре. Взрыв прогремел, когда погибший садился за руль.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Проводятся экспертизы, допрашиваются очевидцы.

#взрыв #покушение #бомба #энергодар #Запорожская АЭС
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