Автомобиль сотрудника ЗАЭС подорвали в Энергодаре

В Запорожской области взорван автомобиль сотрудника АЭС. От полученных ранений начальник группы пропусков службы безопасности станции скончался в больнице, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство... было заложено самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

Автомобиль был припаркован у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре. Взрыв прогремел, когда погибший садился за руль.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Проводятся экспертизы, допрашиваются очевидцы.