Следователи показали подорванную машину сотрудника ЗАЭС

СК показал видео подорванного автомобиля сотрудника ЗАЭС Андрея Короткого на бульваре Каштанова в Энергодаре. На кадрах СК видны разбитые окна, отлетевшие детали автомобиля и осколки от взрыва, пишет «360».

Взрыв прогремел сегодня утром, когда сотрудник атомной станции садился за руль. Из-за полученных травм он скончался в больнице, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал подрыв автомобиля ужасающим, бесчеловечным террористическим актом. По его словам, нападение на сотрудников ядерного объекта является безрассудным шагом.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Проводятся экспертизы, допрашиваются очевидцы.