Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника станции безрассудным шагом

Подрыв машины, в результате которого погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции и бывший председатель горсовета Энергодара Андрей Короткий, является бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, - это безрассудный, запредельный шаг», - добавил руководитель станции.
Юрий Черничук выразил соболезнования близким погибшего. Он заверил, что семье Андрея Короткого окажут всю необходимую помощь.
Напомним, подрыв машины произошел в пятницу утром. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В данный момент оперативники ищут причастных к происшествию.
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