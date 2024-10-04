Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника станции безрассудным шагом

Подрыв машины, в результате которого погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции и бывший председатель горсовета Энергодара Андрей Короткий, является бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, - это безрассудный, запредельный шаг», - добавил руководитель станции.

Юрий Черничук выразил соболезнования близким погибшего. Он заверил, что семье Андрея Короткого окажут всю необходимую помощь.

Напомним, подрыв машины произошел в пятницу утром. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В данный момент оперативники ищут причастных к происшествию.