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Задержанный за кражу кенгуру расплакался в суде и попросил прощения

По словам обвиняемого, он пришел в зоопарк, чтобы послушать рык льва и сфотографироваться с другими животными.
Ян Брацкий 2024-10-04 12:37:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Задержанный за похищение трех кенгурят из зоопарков в Калуге и Ярославле расплакался на суде и попросил прощения за свои действия. По словам подозреваемого, решение украсть экзотических животных у него возникло спонтанно, сообщил корреспондент «Звезды».

Молодого человека заключили под стражу на 1 месяц 26 дней - до 27 ноября.

«Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла... Я просто увидел ее и украл... Я гулял по зоопарку, хотел рык льва послушать. И с канадским волком фотографироваться хотел», - признался задержанный.

Напомним, похищения животных произошли 27 и 30 сентября. Полиция возбудила уголовное дело. 2 октября подозреваемого задержали на вокзале города Александров Владимирской области. В большой клетчатой сумке при нем находился один из детенышей кенгуру, второе животное погибло, третьего нашли живым на территории города Королев Московской области.

Все животные находятся под ветеринарным контролем. После необходимых обследований и реабилитации зверей отправят в родные зоопарки.

#зоопарк #суд #Уголовное дело #наш эксклюзив #кенгуру
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