Спасенного кенгуренка поместили на карантин для ветобследования

Спасенный кенгуренок находится на карантине под постоянным присмотром ветеринарных врачей. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал исполняющий обязанности директора ярославского зоопарка по основной деятельности Николай Потапов.

«К нам прибыл один из пострадавших кенгурят из калужского зоопарка. Он сейчас в удовлетворительном состоянии, находится под постоянным ветеринарным контролем. Решается вопрос о его возвращении в родной зоопарк», - рассказал Потапов.

Перед отправкой домой маленького кенгуренка полностью обследуют. Для его восстановления и реабилитации созданы все необходимые условия, уточнил Потапов.

«Он сейчас находится на карантине в ветеринарной клинике, куда доступ не специалистам закрыт. Там особые санитарные условия, поэтому доступа туда нет», - отметил представитель ярославского зоопарка.

Напомним, накануне во Владимирской области был задержан подозреваемый в похищении трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков. Самый младший из них погиб, еще один пропал. Полицейские вовремя установили и задержали подозреваемого, считает Потапов. Маленький кенгуренок нуждается в особом уходе.

«Этот кенгуренок еще на молочном вскармливании. Без специализированного ухода ему было бы не очень комфортно», - констатировал Потапов.

О похищении кенгурят из российских зоопарков стало известно в конце сентября. Подозреваемый разрезал сетку забора, пробрался на территорию зоосада и похитил животных.