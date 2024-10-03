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Полиция нашла в Королеве третьего пропавшего кенгуренка Кроша

Из троих украденных детенышей выжили только двое.
Виктория Бокий 2024-10-03 17:59:59
© Фото: yaroslavlzoo, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Сотрудники МВД России обнаружили украденного кенгуренка из ярославского зоопарка в городе Королев Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. Королев Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», - сообщила Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

Второго октября был задержан подозреваемый в краже троих кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Из трех детенышей выжили только два, еще один, самый младший, погиб. Кенгуренок из парка птиц «Воробьи» сейчас находится на карантине под присмотром ветеринаров в Ярославле. Скоро его отправят в родной зоопарк в Калужской области.

#Калужская область #Ярославская область #полиция #зоопарк #кенгуру #детеныши кенгуру
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