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Во Владимирской области задержали подозреваемого в похищении кенгурят

Один из троих малышей, вероятно, из калужского зоопарка, погиб.
Елизавета Кондрикова 2024-10-02 21:23:14
© Фото: Stefan Sauer, dpa Globallookpress

Во Владимирской области задержали подозреваемого в похищении трех кенгурят из ярославского и калужского зоопарков, один из детенышей, самый младший, погиб. Предварительно, малыш был из Калужской области.

Одного из кенгурят злоумышленник успел продать, пишет RT. Задержанного допрашивают, операцию проводили представители ярославской полиции. Ранее по факту кражи были заведены уголовные дела.

Напомним, в конце сентября стало известно о похищениях трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков. Сначала неизвестные, разрезав сетку забора, пробрались на территорию зоосада в Калужской области и украли двух кенгурят породы рыже-серый валлаби. Им было около полугода. После кенгуренка по кличке Крош лишился ярославский зоопарк.

#полиция #Задержание #зоопарк #похищение #кенгуру #детеныши кенгуру
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