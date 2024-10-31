МО РФ показало поднятие флага России в Кругляковке в Харьковской области

Минобороны России продемонстрировало видео поднятия российского флага в Кругляковке в Харьковской области.

Флаг в освобожденном от украинских боевиков населенном пункте водрузили военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки войск «Запад».

Российское оборонное ведомство уточнило, что Кругляковка располагается в 20 километрах южнее Купянска. Военнослужащие установили флаг на телевышке, которая располагается в этом населенном пункте.

Вчера освобождавших Кругляковку военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

Ранее МО РФ опубликовало кадры работы российских операторов дронов в Харьковской области - они атаковали блиндажи противника, сбрасывая на них боеприпасы с беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.