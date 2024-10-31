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МО РФ показало поднятие флага России в Кругляковке в Харьковской области

Российское оборонное ведомство уточнило, что этот населенный пункт располагается в 20 километрах южнее Купянска.
2024-10-31 10:37:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео поднятия российского флага в Кругляковке в Харьковской области. 

Флаг в освобожденном от украинских боевиков населенном пункте водрузили военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки войск «Запад».

Российское оборонное ведомство уточнило, что Кругляковка располагается в 20 километрах южнее Купянска. Военнослужащие установили флаг на телевышке, которая располагается в этом населенном пункте. 

Вчера освобождавших Кругляковку военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. 

Ранее МО РФ опубликовало кадры работы российских операторов дронов в Харьковской области - они атаковали блиндажи противника, сбрасывая на них боеприпасы с беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #Харьковская область #спецоперация #флаг #Кругляковка
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