МО РФ показало поднятие флага России в Кругляковке в Харьковской области

Минобороны России продемонстрировало видео поднятия российского флага в Кругляковке в Харьковской области.
Флаг в освобожденном от украинских боевиков населенном пункте водрузили военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки войск «Запад».
Российское оборонное ведомство уточнило, что Кругляковка располагается в 20 километрах южнее Купянска. Военнослужащие установили флаг на телевышке, которая располагается в этом населенном пункте.
Вчера освобождавших Кругляковку военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.
Ранее МО РФ опубликовало кадры работы российских операторов дронов в Харьковской области - они атаковали блиндажи противника, сбрасывая на них боеприпасы с беспилотников.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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