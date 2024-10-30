Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Кругляковка в Харьковской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что взять Кругляковку под контроль удалось в результате действий подразделений группировки войск «Запад».

Кроме этого, подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое (Харьковская область), Надия (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

Группировка за сутки отразила пять контратак штурмовых групп из состава трех украинских бригад.

Отмечено, что в зоне ответственности «Запада» враг за сутки потерял до 410 боевиков, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119, 122-миллиметровую РСЗО «Верба» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Помимо этого, удалось уничтожить и пять полевых складов с боеприпасами противника.

Ранее российский военнослужащий заявил, что сбился со счета от числа уничтоженных танков Leopard.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.