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Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».
2024-10-30 12:05:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что взять Кругляковку под контроль удалось в результате действий подразделений группировки войск «Запад».

Кроме этого, подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое (Харьковская область), Надия (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества. 

Группировка за сутки отразила пять контратак штурмовых групп из состава трех украинских бригад. 

Отмечено, что в зоне ответственности «Запада» враг за сутки потерял до 410 боевиков, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119, 122-миллиметровую РСЗО «Верба» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Помимо этого, удалось уничтожить и пять полевых складов с боеприпасами противника.

Ранее российский военнослужащий заявил, что сбился со счета от числа уничтоженных танков Leopard.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка запад #Кругляковка
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