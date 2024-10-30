Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Кругляковку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением населенного пункта Кругляковка в Харьковской области.

«Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции», - заявил Белоусов.

Он добавил, что личный состав этих двух полков взламывает оборону противника и отбрасывает его назад.

Андрей Белоусов напомнил, что войска повторяют решительные действия ветеранов Великой Отечественной, которые освобождали Донбасс в 1940-е годы.

Белоусов пожелал командованию и личному составу дивизии здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.