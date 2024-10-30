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Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Кругляковку

Андрей Белоусов отметил стойкость и отвагу бойцов, продвигающихся вперед.
2024-10-30 12:21:59
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением населенного пункта Кругляковка в Харьковской области

«Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции», - заявил Белоусов. 

Он добавил, что личный состав этих двух полков взламывает оборону противника и отбрасывает его назад. 

Андрей Белоусов напомнил, что войска повторяют решительные действия ветеранов Великой Отечественной, которые освобождали Донбасс в 1940-е годы. 

Белоусов пожелал командованию и личному составу дивизии здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Харьковская область #поздравление #Андрей Белоусов #Кругляковка
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