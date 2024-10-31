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Мотострелки атаковали сбросами блиндажи ВСУ в Харьковской области

На кадрах объективного контроля показана работа мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
2024-10-31 06:22:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, которые показывают, как расчеты беспилотных летательных аппаратов забросали боеприпасами окопы ВСУ в Харьковской области.

На кадрах объективного контроля показана работа мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Бойцы активно применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения точечных ударов по позициям противника. Эти удары нацелены на технику и личный состав ВСУ, которые скрываются в лесопосадках и на открытых участках местности.

Благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить несколько опорных пунктов противника, включая блиндажи, в которых находились боевики.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #Харьковская область #ВСУ #группировка войск запад #опорники
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