Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, которые показывают, как расчеты беспилотных летательных аппаратов забросали боеприпасами окопы ВСУ в Харьковской области.

На кадрах объективного контроля показана работа мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Бойцы активно применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения точечных ударов по позициям противника. Эти удары нацелены на технику и личный состав ВСУ, которые скрываются в лесопосадках и на открытых участках местности.

Благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить несколько опорных пунктов противника, включая блиндажи, в которых находились боевики.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.