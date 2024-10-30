США впервые в истории столкнулись с нежеланием молодежи идти в армию

Пентагон бьет тревогу. Около 77% молодых людей в США непригодны к несению военной службы. Тревожную статистику озвучила директор по политике поступления на военную службу Минобороны США Кэти Хелланд.

«Данные показывают, что около 77% молодежи в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы без какого-либо исключения», - цитирует ее заявление РИА Новости.

Кроме того, впервые в истории США большинство молодых людей даже не рассматривают возможность службы в армии и больше не считают ее преимуществом.

О нехватке новобранцев в армии США начали говорить еще в прошлом году. Тогда основной причиной отсутствия рекрутов назвали пандемию новой коронавирусной инфекции.

Военных недобрали в сухопутные силы, ВМС и ВВС. Из-за нехватки солдат Пентагону пришлось снижать вступительные требования и расширять категории отбора для поступления на службу. Как сообщалось ранее, в ряды американских ВС стали заманивать даже легальных мигрантов, обещая им ускоренное получение гражданства.

Военные летчики, в свою очередь, начали уходить в коммерческую авиацию на фоне более высоких заработных плат. Командующий американскими ВВС Фрэнк Кендалл сообщил, что Минобороны США пытается остановить отток пилотов за счет программы бонусных выплат.