МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США впервые в истории столкнулись с нежеланием молодежи идти в армию

По данным Минобороны США, большая часть молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет не годятся в рекруты, в том числе по причине проблем со здоровьем.
Ян Брацкий 2024-10-30 22:50:21
© Фото: US NavyNavy Office of Information Global Look Press

Пентагон бьет тревогу. Около 77% молодых людей в США непригодны к несению военной службы. Тревожную статистику озвучила директор по политике поступления на военную службу Минобороны США Кэти Хелланд.

«Данные показывают, что около 77% молодежи в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы без какого-либо исключения», - цитирует ее заявление РИА Новости.

Кроме того, впервые в истории США большинство молодых людей даже не рассматривают возможность службы в армии и больше не считают ее преимуществом.

О нехватке новобранцев в армии США начали говорить еще в прошлом году. Тогда основной причиной отсутствия рекрутов назвали пандемию новой коронавирусной инфекции.

Военных недобрали в сухопутные силы, ВМС и ВВС. Из-за нехватки солдат Пентагону пришлось снижать вступительные требования и расширять категории отбора для поступления на службу. Как сообщалось ранее, в ряды американских ВС стали заманивать даже легальных мигрантов, обещая им ускоренное получение гражданства.

Военные летчики, в свою очередь, начали уходить в коммерческую авиацию на фоне более высоких заработных плат. Командующий американскими ВВС Фрэнк Кендалл сообщил, что Минобороны США пытается остановить отток пилотов за счет программы бонусных выплат.

#сша #Пентагон #рекруты #недобор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 