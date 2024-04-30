В Пентагоне заявили о сокращении военных пилотов в ВВС США

Число военных летчиков в Военно-воздушных силах США сокращается, потому что они уходят работать в коммерческую авиацию. Об этом заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл на слушаниях в палате представителей США, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ВВС столкнулись с этой проблемой и работают над снижением оттока. Так Кендалл ответил на вопрос об уходе военных пилотов в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат.

В частности, министр сообщил, что военное ведомство США пытается остановить отток пилотов за счет программы бонусов.

Ранее сообщалось, что США столкнулись с рекордным за последние 80 лет недобором в армии. В 2023 году на службу поступило на 41 000 человек меньше, чем было запланировано. В частности, людей недобрали в Сухопутные силы, ВМС и ВВС.