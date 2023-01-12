В США заявили о нехватке новобранцев в армии

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Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США Адам Смит.

«В данный момент мы совершенно точно столкнулись с проблемой набора рекрутов», — сказал он во время выступления в институте Брукингса.

Смит, который ранее возглавлял комитет палаты представителей по вооруженными силам, считает основной причиной сложившейся ситуации пандемию. В это время, по его словам, рекрутеры не могли пополнять армию «традиционными способами» через работу в образовательных учреждениях, пишет РИА Новости.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что четверть солдат армии Великобритании имеют опасный для жизни избыточный вес. В период с 2010 года по настоящее время в связи с этим отстранили от службы 5200 британских солдат.