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В США заявили о нехватке новобранцев в армии

Анна Касаткина
02:00 12.01.2023
Основной причиной сложившейся ситуации стала пандемия, заявил член палаты представителей конгресса США Адам Смит.
В США заявили о нехватке новобранцев в армии
© Фото: defence.gov
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Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США Адам Смит.

«В данный момент мы совершенно точно столкнулись с проблемой набора рекрутов», — сказал он во время выступления в институте Брукингса.

Смит, который ранее возглавлял комитет палаты представителей по вооруженными силам, считает основной причиной сложившейся ситуации пандемию. В это время, по его словам, рекрутеры не могли пополнять армию «традиционными способами» через работу в образовательных учреждениях, пишет РИА Новости.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что четверть солдат армии Великобритании имеют опасный для жизни избыточный вес. В период с 2010 года по настоящее время в связи с этим отстранили от службы 5200 британских солдат.

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