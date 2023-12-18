США столкнулись с рекордным за последние 80 лет недобором в армии

В 2023 году на службу в ВС США поступило на 41 тысячу человек меньше, чем ожидалось.

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Американский Сенат одобрил новый оборонный бюджет страны на следующий год. Он составил рекордные 800 миллиардов долларов. Вот только год новый, а проблемы старые. И одна из них - катастрофическая нехватка кадров в Вооруженных силах США.

«Добровольческая армия США столкнулась с одной из самых больших проблем с момента своего создания. В 2023 году на службу поступило на 41 000 человек меньше, чем было запланировано», - заявил заместитель министра обороны США по кадровой политике и боеготовности Ашиш Вазирани.

Людей недобрали в сухопутные силы, ВМС и ВВС. Из-за нехватки в армии США пришлось снижать вступительные требования и расширить критерии отбора поступления на службу. В ряды вооруженных сил готовы принимать даже легальных мигрантов, заманивая ускоренным получением американского гражданства.

По словам представителей Пентагона, общее число военнослужащих в следующим году составит немногим более 1,2 миллиона человек. Это самый низкий показатель за последние 80 лет.

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Ранее о нехватке военных в армии США заявил член палаты представителей конгресса Адам Смит. По словам политика, основной причиной недобора стала пандемия.