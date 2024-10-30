Президент Грузии отказалась идти на допрос в прокуратуру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру после своих заявлений о фальсификациях на парламентских выборах в стране. На допросе она должна была представить доказательства подтасовок.

«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», - сказала Саломе Зурабишвили.

Ранее она заявляла, что не имеет доказательств якобы вмешательства России в выборы, но она так чувствует.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, отказ президента и ее сторонников от участия в допросе в прокуратуре будет означать подтверждение ложных обвинений. Тем не менее расследование по делу о возможных фальсификациях парламентских выборов обязательно состоится, заключил он.

Напомним, выборы состоялись в субботу, 26 октября, по их результатам победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны отказалась признать выборы в стране, заявив, что имела место «тотальная фальсификация».