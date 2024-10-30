В Грузии объяснили, что будет означать отказ президента прийти на допрос

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что если действующий президент страны Саломе Зурабишвили и ее сторонники не явятся на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, то такое действие можно расценивать как подтверждение ложных обвинений.

Он отметил, что расследование по делу о возможных фальсификациях парламентских выборов обязательно состоится.

Кобахидзе подчеркнул, что если у граждан есть доказательства по делу о фальсификациях, то они должны предоставить их соответствующим госорганам.

«Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам... Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», - передает слова грузинского премьер-министра РИА Новости.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать итоги парламентских выборов. По ее словам, на выборах имела место «тотальная фальсификация».

Ранее сообщалось, что действующего грузинского президента допросят 31 октября. Местная прокуратура считает, что у Зурабишвили могут быть доказательства по делу о фальсификациях.