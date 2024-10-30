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Президента Грузии вызвали на допрос после слов о фальсификации выборов

Местная прокуратура считает, что у Саломе Зурабишвили могут быть доказательства по делу.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 11:46:12
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Президента Грузии Саломе Зурабишвили допросят 31 октября после ее заявлений о якобы фальсификации парламентских выборов. Правоохранители считают, что у нее могут быть доказательства по делу, поэтому ее отстранят от должности в соответствии с законом.

Местная прокуратура сообщила, что они начали расследование после обращения Центризбиркома. Они изучат показания президента страны и политических партий.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Победу на них одержала партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 53,92% голосов. Четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов граждан.

Ранее Зурабишвили отказалась признать эти результаты выборов в парламент. По ее словам, на выборах имела место «тотальная фальсификация».

Захарова эту ситуацию, заявив, что глупо полагать, что ЕС может кого-то одарить «европейским будущим».

#расследование #ЕС #Грузия #Прокуратура #Парламентские выборы #центризбирком
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