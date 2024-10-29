В Минобороны и Генштабе подвели итоги тренировки ядерных сил

Россия проверила готовность сил ядерного сдерживания. В войсках прошла тренировка с практическими пусками ракет, старт которой дал президент Владимир Путин. Верховный главнокомандующий был на связи с главой Минобороны и начальником Генштаба из ситуационного центра президента в Кремле.

«Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного орудия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», - сказал Путин.

Андрей Белоусов и Валерий Герасимов доложили Верховному главнокомандующему о готовности всех привлеченных сил - РВСН, ВКС и флота. В тренировке задействовали два стратегических ракетоносца, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» и две атомные подлодки, включая новейший крейсер проекта «Борей-М». Сценарий учений - ответный массированный ядерный удар по условному противнику.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - доложил Министр обороны Андрей Белоусов.

Порядок проведения тренировки Верховному главнокомандующему доложил начальник Генерального Штаба Валерий Герасимов.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, к тренировке привлекаются: ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС», - рассказал Герасимов.

На одном из аэродромов пара «Медведей» с крылатыми ракетами на борту уже на взлетной полосе. Рулежка, набор высоты, и стратеги один за другим скрываются в ночном небе. Пока самолеты выходят на пусковые рубежи, на космодроме Плесецк свою задачу выполняет расчет ПГРК «Ярс». Комплекс готовится к стрельбе по полигону Кура на Камчатке.

Пусковой контейнер в вертикальном положении, верхний колпак отстрелян. Аккумуляторы давления выбрасывают ракету вверх, включается маршевый двигатель - все по плану. В это же время в Охотском море пуск ракеты «Булава» производит экипаж атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Эта тренировка - плановое мероприятие, которое проходит в Вооруженных силах каждый год. Владимир Путин отметил, что на фоне растущих угроз мы не станем ввязываться в новую гонку вооружений, но развивать силы ядерного сдерживания будем по всем направлениям.

«Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений, но будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащение современными образцами вооружения достигло порядка 94%. Будем планомерно переводить РВСН на новые комплексы, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску, а самое главное - повышенными возможностями по преодолению систем ПРО», - отметил президент.

Путин также напомнил о вводе в строй новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизации стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Все это - залог безопасности страны и наших граждан.