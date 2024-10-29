Огненный шар над водой: опубликованы кадры пуска «Булавы» в Охотском море

Минобороны опубликовало кадры запуска баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

На кадрах из-под воды появляется огненный шар, постепенно набирающий высоту.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства распространила кадры пуска ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Пуск произвел экипаж атомного ракетоносца стратегического назначения «Новомосковск» Северного флота.

Кроме того, Минобороны показало кадры пуска ракеты «Ярс» с территории государственного испытательного космодрома «Плесецк», пуски ракет экипажами Ту-95МС и пуск ракеты «Булава» моряками с подлодки «Князь Олег».

Напомним, все пуски состоялись в рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.