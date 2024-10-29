Белоусов: ВС РФ отработали нанесение массированного ядерного удара

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы России отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника.

«Отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - отметил Белоусов.

В Минобороны России отметили, что тренировка стратегических сил ядерного сдерживания проведена под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. В ее ходе состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Российское оборонное ведомство сообщает, что с космодрома Плесецк выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Цель находилась на полигоне Кура на Камчатке.

Кроме этого, пуски произвели экипажи двух подводных лодок. Из акватории Баренцева моря стрельбу вел экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск». Из Охотского моря пуск ракет произвел экипаж атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Также пуски крылатых ракет воздушного базирования произвели экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС.

Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.

МО РФ сообщило, что предусмотренные задачи были выполнены в ходе тренировки в полном объеме. Все ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.