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Пуск ракеты «Ярс» в Плесецке показали с разных ракурсов

С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».
2024-10-29 18:11:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» по полигону Кура на Камчатке.

На записи видно, как контейнер приводится в вертикальное положение. После выхода из контейнера ракета на столбе огня улетает в небо, оставляя за собой шлейф из густого белого дыма.

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания проведена под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. В ее ходе состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Плесецк #Ярс #МО РФ
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