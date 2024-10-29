Пуск ракеты «Ярс» в Плесецке показали с разных ракурсов

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» по полигону Кура на Камчатке.

На записи видно, как контейнер приводится в вертикальное положение. После выхода из контейнера ракета на столбе огня улетает в небо, оставляя за собой шлейф из густого белого дыма.

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания проведена под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. В ее ходе состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.