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МО РФ показало пуск ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря

Пуск ракеты произведен экипажем атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск».
2024-10-29 18:16:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с пуском ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. 

Пуск произвел экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» Северного флота из акватории Баренцева моря. 

Кроме этого, МО РФ опубликовало кадры пуска ракеты комплекса «Ярс» с территории государственного испытательного космодрома Плесецк, пуски ракет экипажами ракетоносцев Ту-95МС и пуск ракеты «Булава» экипажем атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Также российское оборонное ведомство показало кадры пуска ракеты «Ярса» со всех сторон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВМФ России #пуск #ракета #апл #Синева
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