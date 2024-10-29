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Цивилева посетила церемонию посвящения в Пансионе воспитанниц МО РФ

Анна Цивилева передала пансиону сертификат на анатомический комплекс «Пирогов».
2024-10-29 16:21:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Пансионе воспитанниц Минобороны прошло посвящение. В церемонии приняла участие замминистра обороны Анна Цивилева. Как куратор пансиона, она уделяет особое внимание созданию условий для развития учащихся.

Анна Цивилева передала сертификат на анатомический комплекс «Пирогов», позволяющий в 3D-объеме рассмотреть строение тела человека. Это оборудование используется студентами в медицинских университетах и колледжах.

«Почти 15 лет старшеклассницы передают значок, символ нашего пансиона, молодым девочкам. И эта традиция очень важна. Вы учитесь в одном из лучших учебных учреждений России. Прекрасный педагогический состав, который передает вам знания», - сказала Цивилева. 

Ранее Анна Цивилева встретилась с номинантами на премию «Гордость нации». Также она посетила конгресс «Национальное здравоохранение».

Кроме этого, замминистра обороны России Анна Цивилева отмечала, что ветеранов специальной военной операции важно интегрировать в социум после ранений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #образование #пирогов #Пансион воспитанниц Минобороны #Анна Цивилева
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