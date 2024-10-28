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Цивилева посетила конгресс «Национальное здравоохранение»

Замминистра обороны России напомнила, что 1 января 2025 года в России заработает новая система протезирования.
2024-10-28 18:11:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Как помочь человеку, пережившему травму, вернуться к полноценной жизни, обсудили на конгрессе «Национальное здравоохранение». В нем приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Замглавы оборонного ведомства обсудила инновации последних лет в области здравоохранения, достижения в области хирургии, фармакологии, медицинской науки. Как новейшие технологии и методики внедряются в реабилитации, рассказала Цивилева.

«Тот стандарт, который мы разработали к протезным предприятиям, которые будут в будущем протезировать наших военнослужащих, а это высокий уровень профессионализма и наличие реабилитационных компетенций у протезного предприятия, будет введен с 1 января 2025 года. Сегодня уже прозвучали инициативы, что подобный стандарт нужно применять в том числе для протезирования и других категорий граждан, не только военнослужащих», - рассказала она.

Ранее Цивилева обсудила оптимизацию процесса протезирования участников СВО в ходе стратегической сессии по данному вопросу. Замминистра отметила, что руководством государства и Министерства обороны уделяется большое внимание вопросам реабилитации раненых военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #цивилева #Национальное здравоохранение
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