Цивилева: ветеранов СВО важно интегрировать в социум после ранений

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева на научно-практическом форуме «Комплексная программа ресоциализации участников СВО» заявила, что ветераны спецоперации хотят приносить пользу обществу и готовы трудиться на благо Родины.
«Наша задача - не просто восстановить здоровье ребятам или максимально восполнить функционал, но и сделать так, чтобы люди продолжили активно существовать в социуме, растить детей, общаться, посещать театры, кино и работать на высокооплачиваемых работах», - отметила Цивилева.
Она добавила, что у ветеранов есть потребность трудиться на благо страны уже не на военном, а на мирном поприще, и в таком случае необходимо использовать этот потенциал для России.
Кроме этого, на форуме обсуждали и аспекты оказывания медицинской помощи.
Ранее Анна Цивилева рассказала о комплексной реабилитации раненых бойцов.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»