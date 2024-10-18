Цивилева: ветеранов СВО важно интегрировать в социум после ранений

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева на научно-практическом форуме «Комплексная программа ресоциализации участников СВО» заявила, что ветераны спецоперации хотят приносить пользу обществу и готовы трудиться на благо Родины.

«Наша задача - не просто восстановить здоровье ребятам или максимально восполнить функционал, но и сделать так, чтобы люди продолжили активно существовать в социуме, растить детей, общаться, посещать театры, кино и работать на высокооплачиваемых работах», - отметила Цивилева.

Она добавила, что у ветеранов есть потребность трудиться на благо страны уже не на военном, а на мирном поприще, и в таком случае необходимо использовать этот потенциал для России.

Кроме этого, на форуме обсуждали и аспекты оказывания медицинской помощи.

Ранее Анна Цивилева рассказала о комплексной реабилитации раненых бойцов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.