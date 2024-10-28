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Цивилева встретилась с номинантами на премию «Гордость нации»

Кандидатов на получение премии предлагал фонд «Защитники Отечества», оказывающий содействие ветеранам СВО и членам их семей.
Ян Брацкий 2024-10-28 20:54:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пример настоящего мужества и патриотизма. Заместитель Министра обороны Анна Цивилева встретилась с многодетной семьей из Адыгеи, которая номинирована на всероссийскую общественную премию «Гордость нации».

Супруги Голдовы воспитывают 13 детей. При этом глава семьи и двое сыновей участвуют в спецоперации. Также контракт с Минобороны подписали зять Голдовых и их старшая дочь. Она спасает наших героев в госпитале. Как отметила Анна Цивилева, кандидатов на получении премии предлагал фонд «Защитники Отечества». И эта семья, безусловно, заслуживает награды.

«Фонд "Защитники отечества", военно-социальный центр - они призваны, прежде всего, адресно отрабатывать с каждым военнослужащим, членом семьи и даже пенсионером. Кроме решения вопросов выплат, если это необходимо, реабилитация, лечение, также актуальны вопросы обучения. Семья большая, есть дети школьники, у которых встанет вопрос получения будущих специальностей и здесь мы также будем оказывать содействие», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Торжественная церемония вручения премии пройдет в пятый раз. Причем, в этом году появилась специальная номинация, которая отражает семейные ценности.

#Минобороны РФ #премия #защитники отечества #СВО #Анна Цивилева #Гордость нации
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