Более 60% жителей восточного Ливана стали беженцами из-за обстрелов ЦАХАЛ

Израильская агрессия вынудила более 60% жителей восточной части Ливана из долины Бекаа покинуть свои дома и стать беженцами, заявил губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр. Причиной являются постоянные бомбардировки со стороны Израиля, добавил он.

Ранее израильские ВВС нанесли удар почти по 20 населенным пунктам на северо-востоке Ливана, из-за чего погибли не менее 60 человек, еще 100 пострадали. Спасатели и местные жители сейчас разбирают завалы и ищут своих родственников, передает РИА Новости.

Всего с начала очередного витка эскалации ближневосточного конфликта, с октября 2023 года, в Ливане погибли более 2 500 человек, почти 12 тысяч получили ранения. ЦАХАЛ наносит удары и по столице Ливана - городу Бейрут, в том числе и по жилым кварталам. Причем Израиль обычно не делает никаких предупреждений о предстоящей атаке и приказов об эвакуации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 15 октября заявил, что Израиль не прекратит огонь с Ливаном. Политик добавил, что он против одностороннего прекращения огня, не способное изменить ситуацию с безопасностью в Ливане, но которое лишь вернет ее в прежнее русло.

Израильская операция на юге Ливана под названием «Стрелы севера» началась в конце сентября 2024 года. Израиль начал наносить массированные удары по военным объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы».