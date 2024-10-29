МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 60% жителей восточного Ливана стали беженцами из-за обстрелов ЦАХАЛ

С конца сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера». ЦАХАЛ наносит массированные удары по Ливану по военным объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы».
Ирина Егорова 2024-10-29 01:51:43
© Фото: Bilal JawichXinHua, Global Look Press

Израильская агрессия вынудила более 60% жителей восточной части Ливана из долины Бекаа покинуть свои дома и стать беженцами, заявил губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр. Причиной являются постоянные бомбардировки со стороны Израиля, добавил он.

Ранее израильские ВВС нанесли удар почти по 20 населенным пунктам на северо-востоке Ливана, из-за чего погибли не менее 60 человек, еще 100 пострадали. Спасатели и местные жители сейчас разбирают завалы и ищут своих родственников, передает РИА Новости.

Всего с начала очередного витка эскалации ближневосточного конфликта, с октября 2023 года, в Ливане погибли более 2 500 человек, почти 12 тысяч получили ранения. ЦАХАЛ наносит удары и по столице Ливана - городу Бейрут, в том числе и по жилым кварталам. Причем Израиль обычно не делает никаких предупреждений о предстоящей атаке и приказов об эвакуации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 15 октября заявил, что Израиль не прекратит огонь с Ливаном. Политик добавил, что он против одностороннего прекращения огня, не способное изменить ситуацию с безопасностью в Ливане, но которое лишь вернет ее в прежнее русло.

Израильская операция на юге Ливана под названием «Стрелы севера» началась в конце сентября 2024 года. Израиль начал наносить массированные удары по военным объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы».

#Израиль #беженцы #ливан #ЦАХАЛ #агрессия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 