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Al Jadeed: при ударе Израиля по Ливану погибли свыше 60 человек

Еще около 100 человек пострадали.
Ирина Егорова 2024-10-29 00:37:09
© Фото: Bilal JawichXinHua, Global Look Press

Израильские ВВС нанесли удар по 20 населенным пунктам на северо-востоке Ливана. Телеканал Al Jadeed передает, что в результате авиаударов погибли не менее 60 человек, еще около 100 ранены.

Наибольшее число жертв зафиксировано в населенных пунктах Будай, Рам, Эль-Алляк и Эль-Хафир, передает телеканал.

Израильская армия регулярно наносит удары по жилым кварталам по всей территории Ливана, в том числе в Бейруте и пригороде. Целями атак называются объекты ливанского военизированного шиитского движения «Хезболла».

Ранее ЦАХАЛ сообщала, что за месяц атаковала более 3,2 тысячи целей «Хезболлы», в том числе 350 складов оружия.

Число жертв израильских ударов по Ливану с октября прошлого года возросло до 2 530 человек. Еще 11 803 жителя получили ранения различной степени тяжести. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обострение кризиса на Ближнем Востоке «кровавой драмой, которая только набирает обороты».

#Израиль #ВВС #Хезболла #ливан #атака #жертвы
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