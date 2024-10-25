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ЦАХАЛ сообщил, что за месяц атаковал более 3,2 тыс. целей «Хезболлы»

За месяц ЦАХАЛ атаковал более 3,2 тыс. целей «Хезболлы» на юге Ливана.
Марина Крижановская 2024-10-25 00:26:15
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедший месяц ударила по более чем 3 200 целям ливанского военизированного шиитского движения «Хезболла» в южном Ливане.

Кроме того, военные поразили примерно 350 складов с оружием. Военную сводку озвучил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Только за последний месяц мы поразили более 3 200 целей на юге Ливана, включая около 350 складов оружия. Здесь вы можете увидеть несколько видов оружия, которые наши силы обнаружили на юге Ливана», - заявил Даниель Хагари во время брифинга.

По его словам, к настоящему моменту у ливанцев изъяли свыше 3,2 тысячи единиц взрывчатки и около 2,5 тысячи противотанковых ракет, а также ручных противотанковых гранатометов (РПГ), пусковых установок и ракет «Корнет». Также в этот перечень вошли беспилотники, боевые жилеты, каски и значительное количество боеприпасов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 15 октября заявил, что Израиль не прекратит огонь с Ливаном.

Политик добавил, что он против одностороннего прекращения огня, не способное изменить ситуацию с безопасностью в Ливане, но которое лишь вернет ее в прежнее русло.

Израильская операция на юге Ливана началась в конце сентября 2024 года. Назвав ее «Стрелы севера», 23 сентября Израиль начал наносить массированные удары по военным объектам ливанской шиитской группировки «Хезболлы».

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Даниэль Хагари
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